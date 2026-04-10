«Смертная казнь»: Останина рассказала, как относится к коррупционерам

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призналась, что задумывается о смертной казни, когда речь заходит о некоторых коррупционерах. Она напомнила, что большое количество денег похитили при строительстве фортификационных сооружений в приграничных регионах, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы живем в особых условиях. <…> Кто-то карманы себе набивает за счет того, что наживается на бойцах СВО. Кто-то карманы набивает на оборонном заказе, как все эти Курские предыдущие губернаторы, которые даже укрепсооружения не построили. <…> Конечно, это запредельно уже. Я полагаю, что если бы была в нашем Уголовном кодексе статья, то вот эту статью можно было бы [применить] не просто пожизненное, а, честное слово, смертная казнь, — сказал спикер.

Ранее Останина высказалась против снижения возраста уголовной ответственности. По ее мнению, нужно делать упор на профилактической работе с детьми. Останина добавила, что в последнее время эскалация школьного насилия просто зашкаливает.