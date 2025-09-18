Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 18:51

Слуцкий назвал Путину способ сэкономить на мигрантах

Слуцкий предложил запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить прибывающим в Россию на заработки мигрантам привозить с собой свои семьи. По мнению политика, такая мера позволит государству сэкономить десятки миллиардов рублей. Об этом он высказался на встрече президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Слуцкий отметил, что Россия сможет сэкономить огромные суммы денег, если откажется от бесплатного обучения и медицинского обслуживания мигрантов.

Леонид Слуцкий уточнил, что ЛДПР еще в прошлом году внесла в Госдуму законопроект, запрещающий мигрантам привозить семьи. Он добавил, что эта инициатива получила широкий положительный отклик в российском обществе, начиная от руководителей регионов и заканчивая рядовыми гражданами.

Ранее на встрече с лидерами фракций Путин призвал власти федерального и регионального уровней не игнорировать проблемы в области миграции. Лидер отметил, что эта сфера является для граждан РФ чувствительной.

