Слуцкий назвал Путину способ сэкономить на мигрантах Слуцкий предложил запретить трудовым мигрантам привозить свои семьи в Россию

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить прибывающим в Россию на заработки мигрантам привозить с собой свои семьи. По мнению политика, такая мера позволит государству сэкономить десятки миллиардов рублей. Об этом он высказался на встрече президента России Владимира Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Слуцкий отметил, что Россия сможет сэкономить огромные суммы денег, если откажется от бесплатного обучения и медицинского обслуживания мигрантов.

Леонид Слуцкий уточнил, что ЛДПР еще в прошлом году внесла в Госдуму законопроект, запрещающий мигрантам привозить семьи. Он добавил, что эта инициатива получила широкий положительный отклик в российском обществе, начиная от руководителей регионов и заканчивая рядовыми гражданами.

Ранее на встрече с лидерами фракций Путин призвал власти федерального и регионального уровней не игнорировать проблемы в области миграции. Лидер отметил, что эта сфера является для граждан РФ чувствительной.