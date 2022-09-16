Слуцкий: Киев продолжает применять террористические методы

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с NEWS.ru сравнил с терроризмом удары ВСУ по центру Херсона, Луганску и обстрелы белгородской области. По его словам, ответственность за это должны понести не только украинские военные, но и те, кто снабжает их оружием.

Киев продолжает применять террористические методы. Сегодня произошла варварская атака на администрацию Херсона и Генпрокуратуру ЛНР, снова погибли мирные граждане. Ночью была обстреляна Белгородская область, разрушены жилые дома, которые теперь не подлежат восстановлению. И ответственность за это должны нести не только неонацисты, но и те, кто поставляет им оружие, — сказал парламентарий.

Ракетный удар по центру Херсона был нанесен ВСУ днем 16 сентября. Рядом со здание городской администрации упали не менее пяти ракет. В результате получила ранение начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, ее водитель погиб. Примерно в то же время прогремел взрыв в Луганске, в здании Генпрокуратуры ЛНР. Погиб глава надзорного ведомства Сергей Горенко.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков также расценил действия ВСУ как террор. По его словам, единственным мотивом удара украинских войск по центру Херсона и взрыва в здании Генпрокуратуры ЛНР является «ненависть, в том числе к собственным гражданам», отказавшимся поддерживать Киев.