Следователи займутся министром юстиции ФРГ, пригрозившим арестовать Путина Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям главы Минюста ФРГ об аресте Путина

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press

Марко Бушман

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ Марко Бушмана об аресте россиян в Германии, сообщается на сайте СК. Ранее Бушман заявил, что в случае визита президента РФ Владимира Путина в Германию выполнит требование Международного уголовного суда (МУС) и арестует его.

МУС 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном перемещении детей с неподконтрольных Украине территорий в Россию.

Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства в рамках проводимой проверки дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ о выполнении незаконного требования Международного уголовного суда об аресте граждан РФ на территории Германии, — говорится в сообщении ведомства.

Министр юстиции ФРГ ранее пообещал арестовать Путина, если «его нога ступит на территорию Германии». Бушман ожидает, что в этом случае МУС быстро свяжется с Интерполом и попросит исполнить требование.

В Кремле же напомнили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что любые решения суда с точки зрения права для России являются ничтожными.