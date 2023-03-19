Немецкий министр захотел лично арестовать Путина Министр юстиции ФРГ Бушман объявил, что арестует Путина в случае его визита в Германию

Фото: Thomas Trutschel / photothek / www.imago-images.de / Global Look Press

Министр юстиции и защиты прав потребителей ФРГ Марко Бушман заявил газете Zeit, что собирается арестовать президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Германию. Издание отмечает, что чиновник выразил такую точку зрения несмотря на то, что Международный уголовный суд (МУС) не является признанной организацией во многих стран мира. При этом подчеркивается, что МУС может потребовать с Берлина исполнения ордена.

Федеральный министр юстиции Марко Бушман объявил, что выполнит требования ордера на арест и арестует президента России Владимира Путина, если его нога ступит на территорию Германии. МУС быстро свяжется с Интерполом и потребует принудительного исполнения. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина и передать его МУС, если он въедет на территорию ФРГ, — сказано в публикации.

В издании уточнили, что МУС не входит в официальные структуры ООН и никак не относится к Международному суду ООН.

Ранее военный аналитик Шон Белл рассказал, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина только укрепит его решимость в конфликте. Эксперт добавил, что это решение не является значительным ударом для российского лидера. Он признал, что МУС имеет ограниченную способность «предпринимать значимые действия». Он добавил, что данное решение МУС может затормозить разрешение конфликта на Украине.