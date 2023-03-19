В Британии указали на бессмысленность ордера МУС по аресту Путина Военный аналитик Белл: ордер на арест Путина только укрепит решимость Москвы в конфликте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Военный аналитик Шон Белл рассказал телеканалу Sky News, что решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина только укрепит его решимость в конфликте. Эксперт добавил, что это решение не является значительным ударом для российского лидера. Он признал, что МУС имеет ограниченную способность «предпринимать значимые действия».

Решение МУС предъявить обвинение Владимиру Путину является «крупным событием» для Запада, но для российского президента не станет значительным ударом. Я подозреваю, что это решение почти наверняка продлит конфликт на Украине и заставит президента Путина лишь укрепить свою решимость. В ближайшее время мы не увидим его в суде, — сказал Белл.

Он добавил, что данное решение МУС может затормозить разрешение конфликта на Украине.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Ордер также был оформлен на имя уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров осудил решение Международного уголовного суда. Он назвал этот процесс цирковой клоунадой, а сотрудников МУС — тунеядцами. Кадыров подчеркнул, что международная судебная система больше не обладает независимым статусом, а сам МУС прогнулся под заокеанского хозяина.