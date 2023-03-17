«Гаагские тунеядцы»: Кадыров о выдаче МУС ордера на арест Путина Кадыров назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина цирковой клоунадой

Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале осудил решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Он назвал весь процесс «цирковой клоунадой», а сотрудников МУС тунеядцами. Глава региона подчеркнул, что международная судебная система больше не обладает независимым статусом. Он добавил, что МУС «прогнулся под заокеанского хозяина».

За этих детей, товарищи гаагские тунеядцы, вы Владимира Владимировича на Нобелевскую премию мира должны были выдвинуть. Уж мы в России детей Донбасса и приютили, и накормили, и в школы определили. А вы даже украинских беженцев по-человечески принять не смогли всем Евросоюзом, — написал Кадыров.

Он призвал нормальных граждан Европы сменить марионеточные режимы в своих странах и начать выстраивать дружеские отношения с Россией, чтобы перестать ее бояться.

17 марта Международный уголoвный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам рeбенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Росcию».

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал эмодзи с изображением туалетной бумаги, комментируя появление ордера МУС на арест Владимира Путина. Он пояснил в своем Twitter, что все понимают, как надо использовать этот документ.