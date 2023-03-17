Медведев указал, как следует использовать документ МУС об аресте Путина Медведев сопроводил пост о решении МУС по аресту Путина значком с туалетной бумагой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в Twitter решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина, указал, где и как следует воспользоваться этим документом. Он сопроводил это сообщение значком туалетной бумаги.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест против Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где этот документ следует использовать, — написал Медведев.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Ордер также был выдан на имя уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей из Украины в Россию».

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда в Гааге. Так он прокомментировал сообщения о том, что против РФ могут открыть два дела по обвинениям в «похищении детей и атаках по гражданским объектам».