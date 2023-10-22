Скончался депутат трех созывов ГД и автор законопроекта «О национализации» Скончался депутат Госдумы первых трех созывов Пузановский

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Адриан Пузановский

Депутат Госдумы первых трех созывов Адриан Пузановский скончался в возрасте 81 года, сообщил в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. Пузановский являлся разработчиком принятого, но затем отозванного законопроекта «О национализации», в котором предлагалось осуществлять этот процесс на возмездной основе.

21 октября ушел из жизни Адриан Пузановский. Депутат первых трех созывов Государственной думы. Мы вместе работали в «Народном депутате», он представлял интересы жителей Костромской области, — написал Неверов.

Пузановский родился в 1942 году в Единецком районе Молдавской ССР. Он окончил Кишиневский госуниверситет имени В. И. Ленина. Является доктором экономических наук, руководил кафедрой в Костромском сельскохозяйственном институте, в Госдуме третьего созыва входил в группу «Народный депутат».

В августе на 88-м году жизни скончался бывший руководитель администрации первого президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов. Он подчеркивал, что всегда оставался на стороне первого президента и поддерживал его реформы. Вдова Ельцина Наина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком и надежным соратником.

В начале октября стало известно, что на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший президент Венгрии Ласло Шойом. Текущий президент Каталин Новак и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразили соболезнования его родным и близким.