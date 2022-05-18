«Складывают оружие и сдаются»: Песков о ситуации на «Азовстали» Песков: украинские военные на «Азовстали» складывают оружие и сдаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что попытки Киева героизировать участников противостояния на «Азовстали» обречены на провал. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время речь идёт о сдаче украинских военных в плен.

Трактовка может быть только однозначной. Те военные, которые укрывались на территории «Азовстали», они складывают оружие и сдаются, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее в Telegram-канале штаба теробороны ДНР появилась информация, что с территории комбината «Азовсталь» вышли и сдались в плен около тысячи украинских военных. Как уточнили позднее в Минобороны, за прошедшие сутки с комбината вышли и сдались в плен Вооружённым силам РФ 694 украинских солдата, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая подняли белый флаг 959 военных ВСУ и нацбатальонов, включая 80 раненых, из которых 51 нуждается в стационарном лечении. Они направлены в больницу Новоазовска.