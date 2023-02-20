Песков: Молдавии следует быть осторожной с заявлениями по Приднестровью

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кишинев «скатывается к антироссийской истерии», и порекомендовал «молдавским визави быть весьма и весьма осторожными». Так представитель Кремля отреагировал на слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о демилитаризации Приднестровья, передает ТАСС.

У нас и так с Молдавией отношения весьма и весьма напряженные. Молдавское руководство, вы знаете, делает акцент на, наверное, всем антироссийском, тоже скатывается в такую антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может помочь самой Молдавии, и, конечно же, это вредит нашим двусторонним отношениям, — сказал Песков.

16 февраля парламент Молдавии утвердил программу и членов кабинета министров Дорина Речана, выдвинутого на этот пост президентом Майей Санду после внезапной отставки Натальи Гаврилицы. 62 депутата отдали голоса за кандидатуру Речана. Лидеры оппозиционного Блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» в голосовании не участвовали.

Ранее Санду заявила, что ей известно о попытке изменить конституционный строй в стране, в рамках чего предполагалось участие диверсантов с военной подготовкой, которые намерены были атаковать некоторые государственные здания. Санду обвинила в попытке диверсий ряд оппозиционеров, в том числе «Шор», и призвала парламент как можно скорее принять законопроекты, которые позволят противостоять соответствующим рискам.