Силуанов раскрыл действия России при запрете экспорта странами ЕС Силуанов: Россия в случае запрета экспорта из ЕС будет закупаться у дружественных стран

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Антон Силуанов

Россия в случае запрета экспорта странами ЕС будет закупать товары у дружественных стран, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава ведомства в ходе выступления на марафоне Российского общества «Знание» напомнил, что кроме Евросоюза есть другие государства, готовые поставлять Москве не менее качественную продукцию, передает РИА Новости.

[Страны ЕС] говорят: вот запретим экспорт в нашу страну. Хорошо. У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет! Те же самые товары, а может, и лучшего качества, купим у дружественных стран, если это необходимо, — заверил Силуанов.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея представителей стран G7 о тотальном запрете экспорта в Россию предполагает ответное прекращение экспорта российской продукции по наиболее чувствительным для Запада категориям. Медведев констатировал, что у «Большой семерки», судя по их намерениям, «вообще не осталось мозгов», а только «м’яке жовто-блакитне гівно» в голове.

Медведев также отмечал, что подобными мерами против России страны Запада поставят крест на зерновой сделке. Тем временем страны G7 выступили за полную реализацию и продление, а также расширение соглашения по вывозу зерновых.