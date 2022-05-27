Еще 8 млрд рублей потратят на поддержку экономики России Силуанов: на поддержку экономики России выделено порядка 8 трлн рублей

Антон Силуанов / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В текущей сложной обстановке Россия выделила на поддержку своей экономики в общей сложности 8 трлн рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передаёт ТАСС. Он отметил, что в первую очередь будут поддерживаться экспортеры, пока существуют сложности с импортом. Министр также сообщил, что в стране сохранится запрет на вывод средств нерезидентов, до тех пор, пока не будут разморожены международные резервы РФ.

Проведение военной спецоперации требует огромных финансовых ресурсов. Россия выделила на поддержку экономики в общей сложности 8 трлн рублей, — сказал Силуанов.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявил, что в России сейчас существует тенденция падения спроса в экономике. Он добавил, что также существуют риски раскручивания дефляционной спирали из-за переукрепления рубля.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что инфляция в 2022 году превысит 20%, а в 2023-м — 6%. Он добавил, что в настоящее время экономика страны переживает непростой период.

В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин сообщал, что инфляция в России по итогам года не будет выше 15%. По его словам, Россия выйдет на устойчивый дефляционный тренд в ближайшие недели. Также он заявил, что нынешний курс рубля является рыночным.