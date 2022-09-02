Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Вооруженные силы России взломали эшелонированную оборону армии Украины в Донбассе, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве. По его словам, ВС РФ также взяли под контроль населенный пункт Пески, передает РИА Новости.

За последние две недели Вооружённые силы России совместно с подразделениями народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населённом пункте Пе‌ски. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов, — сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ добавил, что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Шойгу подчеркнул, что всем пострадавшим российские медики оказали медицинскую помощь.

О взятии под контроль поселка Пески союзными силам стало известно 5 августа. Тогда замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что в течение нескольких предшествующих дней в населенном пункте продолжались ожесточенные бои.

2 августа он рассказал, что Пески похожи на большой гарнизон, поскольку местное население давно эвакуировали и остались сплошные окопы. Тогда Емельянов отметил, что украинские военнослужащие выстроили оборонительную систему по технологиям НАТО — со стенами в шесть метров и бетонными колпаками, которые тяжело пробить снарядами.