Шойгу заявил, что США нарушают международные нормы в Сирии Глава Минобороны РФ Шойгу провел встречу с турецким коллегой Акаром

Фото: msb.gov.tr

Сергей Шойгу и Хулуси Акар

Глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с турецким коллегой Хулуси Акаром. В заявлении военного ведомства уточнили, что стороны обсудили сложившуюся обстановку на Украине в целом и в Черноморском регионе в частности, а также ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии. Шойгу указал Акару на то, что военнослужащие США долгое время пребывают на территории Сирии, что является нарушением международных правовых норм.

Глава российского военного ведомства обратил внимание Акара на то, что американские военные уже на протяжении длительного времени находятся на территории суверенного государства Сирии. Их пребывание там Шойгу назвал нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых США базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований, — сообщили в министерстве.

Во время беседы с турецким министром Шойгу также назвал незаконными санкции, которые ввел Вашингтон в отношении официального правительства Сирийской Арабской Республики (САР). Глава военного ведомства считает, что меры, принятые Белым домом, усугубляют и без того тяжелую обстановку внутри страны.

В то же время американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды, и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства, — сказано в сообщении.

Кроме того, Шойгу во время дискуссии с Акаром указал на необходимость поддержки режима прекращения огня в Сирии.

Ранее обозреватель Бонни Кристиан в статье для Newsweek написал, что США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии, поскольку в зоне боевых операций у стран слишком близкий контакт. Риски такой войны увеличивают кризис в Восточной Европе и усиление конфронтации между сторонами.