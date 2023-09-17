Шойгу заявил, что Ким Чен Ын вдохновил российскую армию своим визитом

Фото: МО РФ

Ким Чен Ыну продемонстрировали новое вооружение фрегата «Маршал Шапошников» во Владивостоке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын вдохновил российскую армию и народ своим визитом, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Также глава Минобороны России отметил, что сам посещал КНДР по случаю 70-летия победы в Корейской войне.

Министр обороны Шойгу упомянул о том, что при особом внимании уважаемого товарища Ким Чен Ына нанес визит в Пхеньян по случаю 70-летия Победы в Отечественной освободительной войне, и поблагодарил товарища Ким Чен Ына за то, что он посетил РФ и вдохновил армию и народ России, поднявшихся на осуществление справедливого дела, — говорится в публикации ЦТАК.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что ценит Вооруженные силы России за доблесть и современность, которые помогают защищать право на самостоятельность страны. Шойгу выразил желание развивать двусторонние отношения и дальше и сотрудничать на уровне министерств обороны. Глава северокорейского военного ведомства Кан Сун Нам поддержал эту идею и заявил о готовности сотрудничать с российской армией, «надежно защищая региональный и глобальный мир и стабильность».

Ким Чен Ын прибыл в Россию впервые за четыре года. Как отметил президент РФ Владимир Путин, в ходе встречи с коллегой состоялся откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе. По его словам, Россия и КНДР имеют множество совместных проектов в различных сферах.

Представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул на военную дружбу с Северной Кореей, но отметил, что РФ не будет снимать с нее санкции. Он выразил надежду, что ограничения никак не помешают руководству двух стран развивать двусторонние отношения.