Шойгу заявил о задействовании всех вооружений, включая ядерную триаду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью заявил, что в рамках СВО идет «большая и трудная работа», поскольку речь идет о столкновении не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом. По его словам, которые приводит ТАСС, все виды вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи.

Мы на сегодняшний день воюем уже не столько с Украиной, сколько с коллективным Западом, — заявил министр.

Ранее президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.