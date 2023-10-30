Шойгу срочно покинул Китай Baza: Шойгу срочно покинул КНР из-за совещания с Путиным о ситуации в Махачкале

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Telegram-канал Baza сообщил, что министру обороны РФ Сергею Шойгу пришлось срочно улететь из Китая, чтобы принять участие в вечернем совещании с президентом Владимиром Путиным по поводу событий, произошедших накануне в аэропорту Махачкалы.

По информации Baza, министр участвовал в Сяньшанском форуме по безопасности.

О том, что Шойгу будет участвовать во встрече с Путиным, ранее сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Совещание ориентировочно пройдет в 19:00 мск. Песков назвал произошедшее в Махачкале «попытками Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества».

Участие в совещании, как ожидается, также примут премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Кроме того, во встрече будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор СВР Сергей Нарышкин.

Вечером 29 октября жители Махачкалы устроили беспорядки в местном аэропорту. Они ворвались на взлетно-посадочную полосу и окружили приземлившиеся лайнеры. Участники акции посчитали, что на борту одного из самолетов находятся беженцы из Израиля, которые намеревались поселиться в Дагестане. Протестующие объяснили свои действия солидарностью с жителями сектора Газа.