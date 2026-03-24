Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга

Россия будет сотрудничать с государствами глобального Юга по предотвращению последствий конфликта США и Израиля с Ираном, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. По его словам, которые приводит РИА Новости, противостояние угрожает и региональным, и международным маршрутам в Ормузском проливе.

Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры, развязанной в очередной раз западниками для достижения своих узкокорыстных целей, — отметил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза подчеркнул, что цели ударов Вооруженных сил США и Израиля по Ирану непонятны не только сторонним наблюдателям, но и Вашингтону и Тель-Авиву. Он добавил, что перспективы завершения масштабного вооруженного конфликта в Ближневосточном регионе в настоящее время не просматриваются.

Также Шойгу заявил, что затянувшаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы для глобальных торговых маршрутов и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что ситуация в регионе оказывает негативное влияние на мировые экономические процессы.