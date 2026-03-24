Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 марта 2026 в 19:17

Шойгу объявил о готовности преодолеть «авантюру США» вместе со странами юга

Шойгу: Россия будет работать с глобальным Югом по линии Ирана

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия будет сотрудничать с государствами глобального Юга по предотвращению последствий конфликта США и Израиля с Ираном, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. По его словам, которые приводит РИА Новости, противостояние угрожает и региональным, и международным маршрутам в Ормузском проливе.

Готовы к совместной работе с Вьетнамом и другими странами глобального Юга и Востока по преодолению последствий упомянутой авантюры, развязанной в очередной раз западниками для достижения своих узкокорыстных целей, — отметил Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза подчеркнул, что цели ударов Вооруженных сил США и Израиля по Ирану непонятны не только сторонним наблюдателям, но и Вашингтону и Тель-Авиву. Он добавил, что перспективы завершения масштабного вооруженного конфликта в Ближневосточном регионе в настоящее время не просматриваются.

Также Шойгу заявил, что затянувшаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы для глобальных торговых маршрутов и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что ситуация в регионе оказывает негативное влияние на мировые экономические процессы.

Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.