В России забили тревогу из-за потепления климата на юге страны Сотрудник СЗИУ РАНХиГС Молчанова предупредила о распространении лейшманиоза

Потепление климата в южных регионах России может привести к распространению лейшманиоза, заявила телеканалу «Крым 24» сотрудник Президентской академии в Санкт-Петербурге (СЗИУ РАНХиГС) Светлана Молчанова. Она отметила, что эту болезнь переносят москиты.

Лейшманиоз — заболевание тропического климата, однако южные регионы России вполне могут стать резервуарами для его распространения, — предупредила Молчанова.

Она также подчеркнула, что проблема лейшманиоза крайне актуальна для регионов Юго-Восточной Азии. Распространение этого заболевания в стране может вызвать серьезные экономические последствия, добавила эксперт.

Вирусолог Георгий Викулов ранее заявил, что комары — переносчики опасных лихорадок и инфекций, как правило, обитают в Краснодарском крае и Крыму. Таких насекомых можно также встретить в Ростовской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе.