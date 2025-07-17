Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 16:15

В России забили тревогу из-за потепления климата на юге страны

Сотрудник СЗИУ РАНХиГС Молчанова предупредила о распространении лейшманиоза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потепление климата в южных регионах России может привести к распространению лейшманиоза, заявила телеканалу «Крым 24» сотрудник Президентской академии в Санкт-Петербурге (СЗИУ РАНХиГС) Светлана Молчанова. Она отметила, что эту болезнь переносят москиты.

Лейшманиоз — заболевание тропического климата, однако южные регионы России вполне могут стать резервуарами для его распространения, — предупредила Молчанова.

Она также подчеркнула, что проблема лейшманиоза крайне актуальна для регионов Юго-Восточной Азии. Распространение этого заболевания в стране может вызвать серьезные экономические последствия, добавила эксперт.

Вирусолог Георгий Викулов ранее заявил, что комары — переносчики опасных лихорадок и инфекций, как правило, обитают в Краснодарском крае и Крыму. Таких насекомых можно также встретить в Ростовской и Астраханской областях, а также на Северном Кавказе.

заболевания
насекомые
регионы
юг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сооснователю «Смысловых галлюцинаций» могут изменить приговор
Крупы — это не скучно: 7 необычных блюд, которые вы еще не готовили
Эколог дал советы, как легко защитить урожай от внезапного града
Захарова оценила «карман» Зеленского
Житель Краснодарского края угрожал полицейским в чате и попал в наручники
Раскрыто, сколько будет стоить нефть при отказе Индии от поставок России
«Ничего святого»: военкор об обмене пленных на мертвых советских солдат
В МИД России раскрыли, что Запад готовит для Молдавии
Вышел тизер пятого сезона «Очень странных дел»: что известно, сюжет, актеры
Журналисты нашли связь Дурова с фашистами
Рада одобрила назначение нового главы Минобороны Украины
Осужденный за хищение генерал должен выплатить многомиллионную компенсацию
Раскрыт масштаб падения спроса на новостройки в Москве
В США предрекли обрушение мировой экономики
Warner Bros. построит школу на съемочной площадке
Суд лишил генеральского звания фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот»
Раскрыты подробности о жизни семьи, где отца осудили за изнасилование детей
Володин возмутился перечнем профессий, для которых не нужен русский язык
Трихолог объяснила, почему так вредно распылять духи на волосы
Захарова назвала ответственных за гибель ребенка в Курске
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.