24 марта 2026 в 17:59

Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим

Фото: Shadati/XinHua/Global Look Press
Цели ударов Вооруженных сил США и Израиля по Ирану непонятны не только сторонним наблюдателям, но и самим Вашингтону и Тель-Авиву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Он добавил, что перспективы завершения масштабного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе в настоящее время не просматриваются, передает ТАСС.

Политик отметил, что встреча проходит на фоне серьезного обострения военно-политической обстановки в мире. По словам Шойгу, причиной осложнения стала неспровоцированная американо-израильская агрессия против Ирана.

Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается. Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются — непонятно никому, по-моему, и им самим, — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу также заявил, что затянувшаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы для глобальных торговых маршрутов и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что ситуация в регионе оказывает негативное влияние на мировые экономические процессы.

Россия
Сергей Шойгу
Иран
США
Израиль
Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

