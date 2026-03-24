Шойгу: цели ударов США и Израиля по Ирану непонятны даже им самим

Цели ударов Вооруженных сил США и Израиля по Ирану непонятны не только сторонним наблюдателям, но и самим Вашингтону и Тель-Авиву, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем. Он добавил, что перспективы завершения масштабного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе в настоящее время не просматриваются, передает ТАСС.

Политик отметил, что встреча проходит на фоне серьезного обострения военно-политической обстановки в мире. По словам Шойгу, причиной осложнения стала неспровоцированная американо-израильская агрессия против Ирана.

Признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается. Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются — непонятно никому, по-моему, и им самим, — сказал секретарь Совбеза.

Шойгу также заявил, что затянувшаяся война на Ближнем Востоке создает серьезные угрозы для глобальных торговых маршрутов и продовольственной безопасности. Он подчеркнул, что ситуация в регионе оказывает негативное влияние на мировые экономические процессы.