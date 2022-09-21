Шойгу: количество поставляемого Киеву западного оружия пытаются скрывать

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000

Количество оружия, поставляемого странами Запада на Украину, пытаются скрывать, однако Россия знает о масштабах этих поставок, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства, украинские военные почти каждый день наносят удары из полученного вооружения. Он подчеркнул, что Киев бьет по гражданской инфраструктуре и массовым скоплениям людей.

Для широкого круга это, может быть, и является секретом, но для нас нет. Мы понимаем, почему от широкого круга общественности скрываются эти вещи, — заявил Шойгу.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате украинского обстрела города со стороны ВСУ погибли 13 мирных жителей. По его словам, ВСУ нанесли удары по площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в свою очередь, сообщал, что украинские военные обстреляли пятиэтажный жилой дом в Куйбышеве. По его словам, было произведено не менее шести ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставляются Западом.