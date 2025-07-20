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20 июля 2025 в 16:13

«Шила в мешке не утаишь»: Шеремет призвал Обаму извиниться перед россиянами

Шеремет назвал попытку Обамы создать из России образ врага подлой выходкой

Барак Обама Барак Обама Фото: IMAGO/Saquan Stimpson / CNP /Med/Global Look Press

Попытка бывшего президента США Барака Обамы сфабриковать из России образ врага представляет собой «подлую выходку», заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Парламентарий призвал политика принести россиянам извинения, передает РИА Новости.

Шила в мешке не утаишь. После ухода Обамы из Овального кабинета из его шкафа стали выпадать множественные тщательно скрываемые скелеты. Обама, если у него еще осталась капелька чести, должен принести извинения России за свою подлую выходку, когда он путем обмана пытался создать из нее образ врага, — сказал депутат.

Шеремет выразил уверенность, что Обама войдет в историю как самый лживый президент США. По словам парламентария, политик относился к стране и ее народу «с презрением и ненавистью». Он предал демократию, долгие годы измываясь над американской конституцией, добавил Шеремет.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в организации масштабного мошенничества на президентских выборах 2016 года. Американский лидер выступил с поддержкой недавних заявлений директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса, прозвучавших в эфире Fox News.

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