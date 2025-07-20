Трамп назвал Обаму мошенником и обвинил в подлоге Трамп: Обаму следует наказать за мошенничество на выборах в 2016 году

Президент США Дональд Трамп на социальной платформе Truth Social обвинил своего предшественника Барака Обаму в организации масштабного мошенничества на президентских выборах 2016 года. Американский лидер выступил с поддержкой недавних заявлений директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса, прозвучавших в эфире Fox News.

Трамп высоко оценил их выступление, особенно акцентируя внимание на призыве к преследованию виновных в фальсификациях. В своем посте Трамп прямо назвал Обаму главным фигурантом этих обвинений.

Фантастическим образом [высказались о необходимости] преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня, — написал американский президент.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства, подтверждающие, что администрация Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В своем заявлении глава ведомства подчеркнула, что после победы Трампа против демократа Хиллари Клинтон, Обама и сотрудники его коллеги специально политизировали разведданные, чтобы подготовить почву для многолетнего давления на нового президента.