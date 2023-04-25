Сенаторы предложили ускорить ликвидацию «паленого» алкоголя В Совете Федерации подготовили поправки, упрощающие процедуру утилизации контрафактного алкоголя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российских складах сегодня хранятся десятки тысяч тонн арестованных контрафактных спиртосодержащих напитков, что обходится государству ежемесячно в 78 млн рублей — это почти 1 млрд рублей в год, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он пояснил, что в связи с создавшейся ситуацией в палате подготовлены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, упрощающие процедуру уничтожения «паленого» алкоголя.

Рябухин, являющийся руководителем парламентской рабочей группы по совершенствованию госрегулирования производства и оборота алкоголя и табака при палате регионов, отметил, что согласно действующему закону утилизация не может быть произведена без решения суда. Кроме того, судья может отправить контрафакт не только на уничтожение, но и на хранение. Новые поправки предлагают оставить суду только право давать согласие на утилизацию.

Согласно поправкам, правоохранители будут обязаны подавать в суды ходатайства на утилизацию контрафакта не позднее чем через месяц после получения экспертных заключений, а судам дается на рассмотрение таких дел не более пяти дней.

Законопроект уже внесен в Госдуму и может быть принят в первом чтении еще до конца весенней сессии.

По данным Росспиртпрома, за 2022 год было уничтожено 22 тысячи тонн нелегального алкоголя. В первом квартале текущего года утилизовано уже семь тысяч тонн, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такими темпами уничтожить весь арестованный алкоголь, «прожирающий» на складах бюджетные деньги, получится не ранее чем через два года.

Между тем в Федеральной таможенной службе отмечают, что контрафактной продукции в России становится все больше. Рост числа подделок — от лекарств до запчастей — связывают с активным запуском механизма параллельного импорта.