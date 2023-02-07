Сенатор предложил допустить ипотечников к получению соцподдержки Сенатор Абрамов предложил допустить к получению единого пособия семьи, выплачивающие ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил решить проблему снижения доходов семей, выплачивающих ипотеку, дав им возможность получать соцподдержку. По его словам, у многих россиян после платежей по жилищному кредиту остается немного средств, но претендовать на помощь от государства они не могут, потому что их номинальный доход для этого недостаточно низок. Сенатор предложил рассчитывать бюджет таких семей с учетом ежемесячных платежей по ипотеке и рассматривать возможность получения ими соцпомощи исходя из него, передает «Парламентская газета».

Для россиян это актуальная тема. К нам обращаются многие граждане, жалуясь на то, что после выплаты кредита они постоянно ощущают финансовый голод. И мы решили, что нужно изменить критерии для определения нуждаемости в мерах социальной поддержки, — пояснил Абрамов.

Парламентарий предложил допустить граждан, которые выплачивают ипотеку, к единому пособию, которое ранее было доступно беременным и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер пособия составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума. В среднем его сумма составит 7, 10,5 или 14 тысяч рублей, уточнило издание.

Данную инициативу поддержал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такая мера соцподдержки поможет урегулировать жилищный вопрос и улучшить демографию.

Депутат Госдумы Наталья Костенко ранее заявила, что в случае банкротства владельца ипотечной квартиры нужно позволить сохранить ему залоговое жилье. Такая мера должна действовать, если у должника нет другого жилья, пояснила парламентарий. С соответствующим предложением она обратилась к Минфину и другим заинтересованным ведомствам.