Владельцев ипотечных квартир предложили защитить от взысканий Депутат Госдумы Костенко предложила не продавать ипотечное жилье в случае банкротства заемщика

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В случае банкротства владельца квартиры, взятой в ипотеку, нужно позволить сохранять ему залоговое жилье, считает депутат Госдумы Наталья Костенко. Такая мера должна действовать, если у должника нет другого жилья, отметила парламентарий. С таким предложением она обратилась к Минфину и другим заинтересованным ведомствам, сообщает «Парламентская газета».

Сложившаяся негативная судебная практика, в которой граждане-должники, в том числе военнослужащие, при рассмотрении дел об их личном банкротстве при условии надлежащего выполнения ипотечных обязательств лишаются единственного жилья, ставит под сомнение конституционные государственные гарантии в сфере жилищного обеспечения граждан, — говорится в тексте письма.

Костенко предложила внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)». Согласно документу, кредитор, не имеющий отношения к ипотеке, и заемщик смогут заключить мировое соглашение или план реструктуризации долгов. К гражданину, который хочет сохранить за собой жилье, предъявят требования: он должен будет продолжать выплачивать взносы по ипотеке, а в случае задолженности погасить их в течение трех месяцев. Отмечается, что долг сможет погасить третье лицо или родственник, при этом невыполняя остальные требования плана или соглашения. Костенко собирается внести проект на рассмотрение Госдумы после согласования инициативы с ведомствами.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова поддержала идею депутата. Она уточнила, что предложенный механизм будет действовать в интересах и кредитора, и заемщика, который сохранит права на жилье.

Вместе с этой инициативой во взаимосвязи будет применяться статья 446 Гражданского процессуального кодекса, регламентирующая перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, — объяснила юрист.

Премьер России Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение по снижению ипотечной ставки до 0,1% по программе «Сельская ипотека». Действие программы распространяется на сельскую местность и города в приграничных территориях страны, где число жителей не превышает 30 тысяч человек.