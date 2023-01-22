В России появится сельская ипотека с околонулевым процентом Правительство снизило ставку по «Сельской ипотеке» для приграничных территорий до 0,1%

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снижающее до 0,1% размер ставки по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий страны, сообщила пресс-служба правительства, передает ТАСС. Действие программы распространяется на сельскую местность и города с населением, не превышающим 30 тысяч человек.

Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%, — говорится в сообщении.

Девелоперы вместе с банками работают над созданием новых программ, которые заменят субсидированную ипотеку под 0,01–0,1%, известную как «ипотека от застройщика». Об этом NEWS.ru сообщили в компаниях ФСК и «Брусника». Сейчас Центробанк принимает меры, чтобы отменить околонулевую ипотеку из-за ее рисков. Новые программы тоже будет отличать низкий ежемесячный платеж по кредиту, говорят застройщики.

При этом у некоторых компаний, в том числе у ФСК, пока сохраняется околонулевая ипотека для ряда объектов. Однако в основном субсидированная ипотека сейчас предлагается по ставке 3% годовых, сообщили NEWS.ru в компаниях «Этажи» и «ИНКОМ-Недвижимость».