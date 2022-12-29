Самолет МС-21 с российским двигателем получил одобрение от Росавиации

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Самолет МС-21 с российскими двигателями ПД-14 получил от Росавиации одобрение главного изменения в сертификат типа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга. В ведомстве добавили, что самолет также оборудован крылом отечественной конструкции.

Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла, — сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

По информации ТАСС, сертификаты типа на новые модификации также получили вертолеты Ми-171 А3 и «Ансат» и беспилотник БАС-200, который стал первым гражданским сертифицированным беспилотником.

Ранее стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 40 самолетах Ту-214, 210 МС-21, 89 SSJ New. Поставки планируется начать уже со следующего года, в парк «Аэрофлота» должны поступить два SSJ New.