Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа требует тщательной подготовки, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит корреспондент NEWS.ru, внешнеполитические ведомства занимаются ее содержательной стороной.

Встреча на высшем уровне любая требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечены, — отметил Рябков.

До этого заместитель главы МИД России сообщил, что Москва и Вашингтон ведут контакты постоянно. По его словам, центральной темой являются вопросы безопасности.

До этого обозреватель Брэндон Вайхерт отметил, что западным странам следует всерьез воспринять опасность российского автономного подводного аппарата «Посейдон», способного кардинально изменить баланс сил. Этот БПЛА представляет собой уникальную стратегическую разработку, сочетающую ядерную энергоустановку и беспилотное управление, добавил он.