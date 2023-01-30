Рябков обвинил НАТО в «зомбировании» соседних с Россией стран Рябков: НАТО зомбирует соседние с Россией страны русофобскими страшилками

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Рябков

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москве от Запада ничего не нужно, однако НАТО зомбирует соседние страны русофобскими страшилками. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия не поступится законными интересами в области безопасности.

Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны, — подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что Москва объясняла свою позицию «и по-хорошему, и в более жесткой форме», предупреждала о последствиях. В Вашингтоне эти предупреждения не слышали и продолжали «науськивать Киев против России», сказал замминистра.

Ранее председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямому противостоянию с Россией. По его мнению, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.