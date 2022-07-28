Рулил даже начальник ЦСКА: эксперт о судьбе политического управления МО Баранец назвал спасением для политического управления назначение Горемыкина

Фото: Павел Герасимов/РИА Новости

Виктор Горемыкин

Военный обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с NEWS.ru охарактеризовал назначение Виктора Горемыкина на должность начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. По его словам, Горемыкин находится в команде Шойгу очень много лет, о чем свидетельствует то, что он заведовал главным управлением кадров Минобороны.

Понимаете, какое доверие у Шойгу к этому человеку, ведь именно он решал, кого отправить на повышение, а кого наоборот. <...> Хочу отметить, что сейчас ему [Горемыкину] достался невероятно трудный участок. И на выполнение таких задач кидают людей, к которым есть очень серьезное доверие, — подчеркнул Баранец.

По его словам, «кто только не рулил» главным военно-политическим управлением, даже начальник ЦСКА Михаил Барышев. В целом же ГлавПУР постоянно «штормило» с 1991 года, заявил Баранец. Он предположил, что теперь неустойчивость закончится, что особенно важно в условиях спецоперации на Украине.

Возможно, с приходом Горемыкина <...> наши политорганы наконец-то заработают как следует. Тем более что Горемыкин знает кадры, как никто, — отметил Баранец.

Ранее президент России Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Горемыкин проходил службу в Главном управлении кадров Министерства обороны с 2000 года, а с апреля 2009 года занимал должность начальника этого управления.