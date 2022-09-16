Россиянам могут разрешить брать кредитные каникулы на постоянной основе Совфед РФ внес законопроект о предоставлении кредитных каникул на постоянной основе

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Сенаторы внесут в Госдуму законопроект о продлении кредитных каникул для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается на сайте Совета Федерации. По словам зампреда Совфеда Николая Журавлева, в случае принятия поправок в закон граждане смогут брать отсрочку по кредитам на постоянной основе. Право может быть реализовано однократно при условии существенного снижения доходов заемщика.

Учитывая успешный опыт временных кредитных каникул, востребованность этой меры среди заемщиков, предлагаем предусмотреть такое право гражданина — обратиться за кредитными каникулами — на постоянной основе, — поделился он.

Журавлев подчеркнул, что согласно статистике, около 70% заемщиков после ухода с кредитных каникул смогли вернуться в стандартный график платежей. В случае с ипотекой таких граждан было около 80%.

Также он уточнил, что во время кредитных каникул с заемщика запрещено будет брать неустойку, штрафы или пени, а сведения о предоставлении кредитных каникул не нарушат его кредитную историю.

В марте правительство РФ утвердило параметры и размеры займов, при которых граждане и предприниматели могут обратиться за кредитными каникулами. Теперь для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей.