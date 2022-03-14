В правительстве РФ рассказали, кому можно взять «кредитные каникулы»

Правительством РФ утверждены параметры и размеры займов, при которых граждане и предприниматели могут обратиться за «кредитными каникулами», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина. Теперь для потребительских кредитов физических лиц установлен лимит в 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 350 тысяч, для кредитных карт порог составляет 100 тысяч и для автокредитов — 700 тысяч рублей.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных размерах займов, по которым граждане вправе обращаться в банки за предоставлением кредитных каникул, — говорится в сообщении.

Граждане смогут обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии, что доход снизился на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. При этом льготный период можно получить на срок от одного до шести месяцев.

Такая услуга, к примеру, может понадобиться гражданам Калмыкии. Регион оказался самым закредитованным в России. По состоянию на 1 февраля 2022 года объём задолженности населения по кредитам равнялся 24,7 трлн рублей, за последние 12 месяцев он вырос на 23,2%, или 4,7 трлн рублей.