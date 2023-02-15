Россия запросила новое заседание Совбеза ООН по ЧП на «Северных потоках»

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press

Россия запросила внеочередное заседание Совета безопасности ООН после появления новой информации о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Мероприятие запланировано на 22 февраля.

В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода Северный поток мы запросили на 15.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 22 февраля заседание Совбеза ООН, — написал Полянский.

Американский журналист Сеймур Херш ранее опубликовал материал, из которого следовало, что ЦРУ принимало непосредственное участие в подготовке взрыва на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Согласно представленным данным, американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под газопроводами взрывчатку, а спустя три месяца ее активировали представители Норвегии. Как утверждает Херш, президент США Джо Байден разрешил проведение операции после девяти месяцев обсуждений с командой национальной безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Кремль удивлен малой огласке статьи Херша в западных СМИ. Представитель Кремля признал, что расследование является серьезным и спорным, однако указал, что на него следует обратить внимание. Между тем в ООН отметили, что не располагают мандатом для расследования инцидента и должны получить соответствующее разрешение.