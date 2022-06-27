Россия вышлет восемь греческих дипломатов МИД РФ: Россия вышлет восемь греческих дипломатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Россия высылает восемь дипломатов Греции в качестве ответной меры, говорится в сообщении МИД РФ. Послу Греческой Республики Екатерини Нассике был выражен протест из-за «конфронтационного» курса греческих властей по отношению к России. Отмечается, что Афины «осуществляли поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также объявили группу российских дипломатов в Греции персонами нон грата.

Послу вручена нота с уведомлением о том, что в качестве ответной меры восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены «persona non grata» и им надлежит покинуть территорию страны в течение восьми дней. Доведена информация о предпринимаемых российской стороной других шагах, связанных с функционированием загранпредставительств Греции в России, — говорится в официальном заявлении.

Подчеркивается, что речь идет о прямых последствиях недружественных действий, инициированных Афинами. В МИД РФ отметили, что в случае продолжения конфронтации ведомство оставляет за собой право на ответные меры.

Ранее днем посол РФ в Греции Андрей Маслов заявил, что эту страну нельзя назвать благоприятной для отдыха российских туристов. По его мнению, дело в нескончаемой волне русофобии. С аналогичным заявлением выступал директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, указавший, что во внешнеполитическое ведомство продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и агрессии в отношении россиян в Греции.