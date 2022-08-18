Россия призвала Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом МИД России призвал Литву урегулировать проблемы с калининградским транзитом

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

МИД России в свете ситуации с литовским Шяуляй банком акцентирует внимание властей Литвы на необходимости незамедлительных мер для разрешения искусственно создаваемых проблем с калининградским транзитом, сообщил заместитель директора департамента информации и печати ведомства Иван Нечаев, которого цитирует РИА Новости. По его словам, Брюссель и Вильнюс должны соблюдать имеющиеся международные договоренности и политические обязательства по этому вопросу.

В свете намерения литовского Шяуляй банка прекратить обслуживание российских контрагентов акцентируем необходимость незамедлительных мер в целях разрешения искусственно создаваемых проблем, — сказал Нечаев.

Ранее стало известно, что литовский Шяуляй банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях. Представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене отметила, что расчеты во всех остальных валютах будут остановлены 1 сентября, клиенты были оповещены об этом заранее.

При этом Минтранс Литвы попросил банки иногда в виде исключения создавать возможности для оплаты транзита российских товаров в Калининград. Однако, как подчеркнули в ведомстве, окончательное решение об осуществлении платежей не зависит от госучреждений страны.