Россия потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на скандал с нацистом в Канаде

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Ярослав Хунка

Россия решительно осудила чествование эсэсовца Ярослава Хунки из дивизии «Галиция» в парламенте Канады. Москва требует от ООН и ОБСЕ дать адекватную реакцию на попытки реабилитации фашизма, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает МИД РФ.

Решительно осуждаем произошедшее и требуем от международных организаций, включая ООН и ОБСЕ, вынести соответствующие оценки попыткам реабилитации и чествования фашизма, агрессивного национализма, шовинизма, антисемитизма и идущего с ними рука об руку милитаризма, которые противоречат положениям утверждённого на высшем уровне Кодекса поведения ОБСЕ, касающегося военно-политических аспектов безопасности, — сказал он.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование украинского эсэсовца Ярослава Хунки. Он заявил, что готов принести извинения перед всем миром. Премьер-министр Канады назвал произошедшее «чудовищным надругательством» над памятью жертв холокоста и других людей, пострадавших от действий нацистов.