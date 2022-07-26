Россия пока не будет открывать выдачу электронных виз иностранцам Директор департамента МИД: Россия пока не будет открывать электронные визы иностранцам

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Россия пока не будет открывать возможность получения электронных виз иностранцам из-за недружественных действий стран Европы, заявил ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин. Он напомнил, что в марте 2022 года европейские страны приостановили действие соглашений об упрощении поездок граждан и ужесточили общие подходы к выдаче виз россиянам.

В рамках ответных мер <...> было принято решение <...> осуществлять дальнейший мониторинг развития международной ситуации, не открывая пока интернет-портал для оформления единых электронных виз, — отметил дипломат.

Волынкин пояснил, что основными преградами для поездок иностранцев в Россию остаются транспортная логистика и дороговизна билетов, а не процесс получения визы, поэтому кратного увеличения количества поездок ожидать не стоит. В то же время планируется подготовить доклад руководству страны для реализации проекта единой электронной визы в ближайшие месяцы.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала ускорить запуск единой электронной визы, которая позволит посетить сразу 52 страны мира. Она добавила, что среди этих стран есть государства, которые ведут себя недружественно по отношению к России, однако туристов из этих стран нужно пускать в Россию, чтобы они смогли открыть для себя страну, увидеть все ее красоты и «оставить здесь некоторые средства, которые не будут лишними для экономики».