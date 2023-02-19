Российские военные уничтожили военные объекты ВСУ в Хмельницкой области Минобороны: ВС РФ уничтожили пункт дислокации 383-го полка БПЛА и склад боеприпасов ВСУ в Хмельницкой области

Фото: Андрей Станавов/РИА Новости

Пуск ракеты «Калибр» с борта малого ракетного корабля проекта 21631 «Вышний Волочек»

Российские военные уничтожили высокоточными ракетами большой дальности пункт базирования 383-го полка БПЛА ВСУ в районе города Хмельницкого, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он сообщил, что в результате удара был поражен склад боеприпасов украинских военных в Хмельницкой области.

Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкого и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области, — сказал Конашенков.

Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях погибли около 605 украинских военных. Кроме того, российские военные уничтожили семь складов боеприпасов, танк, 12 боевых бронированных машин, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, реактивную систему залпового огня «Град», самоходную артустановку Krab производства Польши, самоходную пусковую установку ЗРК «Бук-М1». Кроме того, были поражены две гаубицы «Гвоздика», гаубица «Акация», гаубица «МСТА-Б», по три гаубицы Д-20 и Д-30, две американские радиолокационные станции AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, шесть беспилотников.

Конашенков также отметил, что в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области и Угледар Донецкой Народной Республики поражены командные пункты 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

Накануне глава администрации Хмельницкой области Сергей Гамалий сообщил, что в результате ракетного удара был поражен военный объект. По его словам, второй снаряд упал неподалеку от объекта.