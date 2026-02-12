Российские ученые начали разработку тестов для ранней диагностики диабета Мурашко: в России разрабатывают тесты для ранней диагностики диабета I типа

Российские ученые разрабатывают тест-системы, способные выявлять сахарный диабет I типа на доклинической стадии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на мероприятии, посвященном 85-летию академика Ивана Дедова. По его словам, которые приводит РИА Новости, новые разработки могут войти в практическое применение в течение года.

Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения, — сказал он.

Мурашко также отметил, что под руководством академика Дедова было налажено отечественное производство инсулинов, систем мониторинга глюкозы и тест-полосок. Проделанная работа позволила обеспечить суверенитет России в этом направлении.

