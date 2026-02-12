Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 18:26

Российские ученые начали разработку тестов для ранней диагностики диабета

Мурашко: в России разрабатывают тесты для ранней диагностики диабета I типа

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские ученые разрабатывают тест-системы, способные выявлять сахарный диабет I типа на доклинической стадии, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на мероприятии, посвященном 85-летию академика Ивана Дедова. По его словам, которые приводит РИА Новости, новые разработки могут войти в практическое применение в течение года.

Наши ученые сегодня разрабатывают в том числе и тест-системы для ранней доклинической диагностики сахарного диабета I типа. Надеемся, что в ближайший год они уже появятся в нашем арсенале практического применения, — сказал он.

Мурашко также отметил, что под руководством академика Дедова было налажено отечественное производство инсулинов, систем мониторинга глюкозы и тест-полосок. Проделанная работа позволила обеспечить суверенитет России в этом направлении.

Ранее Минздрав России выдал Национальному медицинскому исследовательскому центру онкологии имени Блохина разрешение на использование мРНК-вакцины для терапии меланомы. Она будет изготавливаться индивидуально для каждого больного на основе его генетического материала и применяться после хирургического удаления метастазов.

Минздрав
Михаил Мурашко
тесты
диабет
ученые
разработки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прибалтике указали на критические проблемы с запасами газа
Экс-главу Fesco и вице-президента обвинили в растрате 885 млн рублей
Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти
Свекровь-заказчица: киллер убил молодую мать за подержанную легковушку
Захарова раскрыла, как Запад готовится к реваншу в Белоруссии
Российская лыжница рассказала о беспощадной трассе на Олимпиаде
Пожар в конюшне под Екатеринбургом обернулся страшной трагедией
Члены НАТО запустили масштабный проект по развитию дальнобойного оружия
Уход из «Универа», третий брак, мнение об СВО: как живет Алексей Гаврилов
Собянин анонсировал масштабный рекорд столичной подземки
Авиагигант столкнулся с серьезными проблемами из-за «бунта» пилотов
Львова-Белова поблагодарила первую леди США за внимание к детям
«Опередил всех на 15 лет»: как «русский» фигурист Малинин блистает на ОИ
Устроившего бойню в анапском техникуме подростка отправили за решетку
«Не нищенская»: какие зарплаты чиновники в России получают на самом деле
«Все время на качелях»: Шуров о болезни дочери Даны Борисовой
От реагирования к прогнозированию: как данные меняют управление топливом
Астрономы впервые увидели «сломанную» комету
Журналисты из Италии объявили забастовку из-за скандала на открытии Игр
«Доказательство нацизма»: депутат о запрете русской литературы на Украине
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.