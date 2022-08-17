Российские системы ПВО перехватили ракету «Точка-У» возле Донецка Минобороны: системы ПВО перехватили ракету «Точка-У« и семь снарядов »Ураган» в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ПВО ВС РФ смогли за прошедшие сутки перехватить одну ракету «Точка-У» у Донецка и семь снарядов РСЗО «Ураган» в других районах Донбасса, сообщает Минобороны РФ. Также были уничтожены четыре беспилотника в Херсоне, Харьковской области и ДНР, девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и девять девять пунктов управления ВСУ.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления, в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населённого пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка Донецкой Народной Республики, 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева, — указано в сообщение МО.

Оборонное ведомство дополнительно сообщило об уничтожении большого числа украинских резервистов, вооружения и техники в Херсонской области. Кроме того, российские силы уничтожили более 30 националистов под Славянском и еще более 40 националистов в районах Лозового, Белогорки и Белой Криницы Херсонской области.

17 августа стало известно, что войска Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) при огневой поддержке Вооруженных сил России взяли под контроль село Вершина под Артемовском. Отмечается, что на сегодняшний день под контролем союзных сил находятся 268 населенных пунктов.