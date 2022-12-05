Российские летчики сбили в небе над ДНР истребитель и штурмовик ВСУ

Фото: U.S. Air Force / Christopher Sparks

Летчики ВКС России сбили в небе над Донецкой Народной Республикой штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 ВСУ, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Кроме того, российскими средствами ПВО были сбиты два украинских вертолета Ми-8.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Юрьевка сбит в воздухе самолет Су-25 Воздушных сил Украины и в районе Зверево Донецкой Народной Республики сбит украинский МиГ-29, — говорится в сообщении.

Помимо этого, за прошедшие сутки российские военные уничтожили десять беспилотников украинской армии в ДНР и Запорожской области, а также перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Конашенков добавил, что в районах населенных пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики нанесены удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, а в Парасковиевке уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-37.

Ранее Минобороны показало видео ракетных ударов штурмовиков Су-25 по позициям украинской армии. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

В ноябре ведомство опубликовало кадры боевых вылетов Су-35С в ходе спецоперации. Во время одного из вылетов были обнаружены и уничтожены самолет и радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет ЗРК С-300 ВСУ.