Роскомнадзор заблокировал фотохостинг с вопиющим контентом

Роскомнадзор заблокировал фотохостинг, распространявший материалы с детской порнографией, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале. По его информации, ежемесячно сайт посещали более 11,5 млн пользователей со всего мира, в том числе 1,6 млн с территории России.

Оперативно с коллегами из Роскомнадзора провели необходимые проверочные мероприятия, в ходе которых выяснилось, что фотохостинг системно размещает материалы с детской порнографией. Не буду приводить название ресурса, но ежемесячно на него заходит более 11,5 млн пользователей со всего мира, в том числе 1,6 млн с территории России, — написал Боярский.

Он подчеркнул, что этот инцидент является примером работы Роскомнадзора, которая не всегда становится достоянием общественности. Депутат отметил, что не мог не рассказать о столь вопиющем случае. По его словам, данный фотохостинг и раньше попадал в поле зрения надзорного органа, но в этот раз был полностью заблокирован на территории России.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области задержали мужчину, подозреваемого в изготовлении детской порнографии. По данным ведомства, он использовал материалы, полученные от несовершеннолетних девочек.