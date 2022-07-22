Роскомнадзор разблокировал доступ к Tor в России

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Роскомнадзор исполнил решение Саратовского областного суда, разблокировав доступ к сайту The Tor Project на территории России. Как напомнила адвокат The Tor Project Екатерина Абашина, слова которой приводятся на сайте общественной организации «Роскомсвобода», само решение о блокировке было отменено ещё 19 мая, однако Роскомнадзор «неприлично сильно затянул с разблокировкой сайта».

И вот наконец-то это произошло! — заявила адвокат.

Сайт Tor позволяет пользователям устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания. В декабре 2021 года Роскомнадзор заблокировал сайт на территории РФ на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на этом ресурсе информации о средствах доступа к запрещённому в России контенту.

В декабре жители крупных городов России заметили массовую блокировку сети Tor. Заблокированными оказались почти все IP-адреса, которые использует Tor, и связанные с ним системы.

По данным «Роскомсвободы», пользователи начали испытывать проблемы с доступом к сервису обхода блокировок с 1 декабря. Сначала сообщалось о блокировке Tor оператором связи «Ростелеком» в Москве, вскоре стало известно о перебоях в работе сервиса и у мобильных операторов связи, а также у региональных провайдеров. Впоследствии в официальном блоге Tor подтвердили блокировку. 19 мая Саратовский областной суд отменил решение по делу сети, отметив, что владелец сайта не был привлечен к участию в деле.