РФ пригрозила США выслать дипломатов за то, что те лезут во внутренние дела МИД России вручил США ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела

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МИД России передал Соединенным Штатам ноту из-за вмешательства во внутренние дела страны, сообщил РИА Новости источник, близкий к руководству министерства. Он подчеркнул, что власти РФ не намерены терпеть антироссийскую пропаганду и в случае продолжения «подрывной работы» все причастные американские дипломаты будут высланы.

Американских дипломатов предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя «агентов влияния» с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям, — сказал собеседник агентства.

По его словам, американские дипломаты позволяют себе неподобающие высказывания о руководстве России, а также распространяют заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ. Источник уточнил, что это является уголовно наказуемым деянием в России и за это полагается нести ответственность.

Собеседник также отметил, что МИД РФ сделал жесткое представление о необходимости соблюдать российские законы новому послу США Линн Трейси.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела российского государства и обратить внимание на проблемы у себя дома. Таким образом дипломаты отреагировали на заявление Госдепартамента США, осуждающее ликвидацию Московской Хельсинкской группы.