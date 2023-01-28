Посольство России посоветовало США подумать о своих проблемах Посольство РФ: США следует подумать о своих проблемах и не вмешиваться в дела России

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Посольство РФ в Вашингтоне призвало власти США прекратить попытки вмешательства во внутренние дела российского государства и обратить внимание на проблемы у себя дома. Соответствующее высказывание содержится в релизе диппредставительства, опубликованном в его Telegram-канале. Таким образом дипломаты отреагировали на заявление Госдепартамента США, осуждающее ликвидацию Московской Хельсинкской группы.

Нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций. Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и в работу российских компетентных органов, — говорится в тексте российского заявления.

25 января Мосгорсуд удовлетворил требование Минюста о ликвидации Московской Хельсинкской группы. Иск был подан в декабре 2022 года из-за «грубых и неустранимых нарушений территориальной сферы деятельности организации». В своей реакции на произошедшее Госдепартамент США также осудил признание Генпрокуратурой РФ нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации «Фонд Андрея Сахарова» и компании Medusa Project (внесена Минюстом РФ в список СМИ, исполняющих функции иноагентов).

В этой связи в посольстве РФ заявили, что российские суды не зависят «от чьей-либо воли» и осуществляют свои действия, подчиняясь «исключительно закону». Российские дипломаты заявили, что «не потерпят попыток дискредитировать конституционные основы <...> государства» и предложили Вашингтону «озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране».

Ранее власти Москвы расторгли договор аренды с Сахаровским центром (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на все помещения. Решение было принято столичным департаментом городского имущества на основании закона об иноагентах, согласно которому Сахаровский центр не имеет права получать безвозмездную помощь от государства.

Также 27 января Минюст внес солиста группы Little Big Илью Прусикина в реестр иностранных агентов. Кроме него в списке оказались феминистка Дарья Серенко, журналист и ЛГБТ-активист Фидель Агумава, верховный лама Калмыкии Эрдни Омбадыков, правозащитник Рафис Кашапов. Все они высказывались против проведения спецоперации на территории Украины.