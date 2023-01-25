Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мосгорсуд удовлетворил требование Минюста о ликвидации Московской Хельсинской группы, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Иск был подан в декабре 2022 года из-за «грубых» и «неустранимых» нарушений территориальной сферы деятельности организации.

Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации «Московская Хельсинкская группа», — огласил решение судья.

Защищавший интересы МХГ юрист Генри Резник сомневался, что суд примет такое решение и просил оставить чиновников Минюста «наедине с этим позором».

Прошу оставить чиновников Минюста наедине с этим позором. Отклоните иск, который к праву не имеет отношения. Судите по праву и совести, а не по политической конъюнктуре, — заявил юрист.

Основанием для иска стала деятельность группы вне Москвы. В Минюсте посчитали, что МХГ не должна нарушать «пределы территориальной деятельности», а также не должна участвовать в конференциях в других регионах страны.

На сайте группы говорилось, что примером такой деятельности, вызвавшей возражения Минюста, было наблюдение на резонансных судебных процессах, а также обращения к региональным органам власти.

МХГ была основана 12 мая 1976 года. Она являлась старейшей из действующих в России правозащитных организаций и содействовала практическому выполнению всех международно-правовых обязательств РФ в области прав человека.

В 2017 году председательницу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем поздравлял лично президент РФ Владимир Путин. Тогда он поблагодарил ее за всю правозащитную деятельность в течение многих лет.