13 февраля 2026 в 11:52

«Религия рабов»: Володин раскрыл, почему в Европе боятся российских СМИ

Володин: санкции Европы против российских СМИ обусловлены страхом перед правдой

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейские страны вводят санкции против российских СМИ из-за падения рейтингов собственных изданий и страха перед правдой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в MAX. В этой связи он привел цитату Максима Горького о сути лжи.

Ложь — религия рабов и хозяев (М. Горький), — указал Володин.

По словам спикера ГД, жители Европы устали от лжи и лицемерия своих лидеров. Они все чаще выбирают источники, которые дают объективную и непредвзятую информацию.

Политик сослался на исследования британской корпорации BBC. Согласно этим данным, доверие к телеканалу RT среди европейцев выросло на 12% и достигло 71%. При этом рейтинги самой BBC остаются на прежнем уровне, а у других западных СМИ и вовсе падают.

На фоне этого в Европе вводят новые санкции против российских информационных агентств и журналистов, лишают возможности работать и рассказывать о реальных фактах гражданам, проживающим в этих странах. В Европе правды боятся, — написал Володин.

Он также отметил, что такие лидеры европейских стран, как Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Кир Стармер и Дональд Туск, избегают неудобных тем. Они навязывают обществу только одну точку зрения и продвигают псевдоморальные ценности. Из-за этого европейцы все чаще обращаются к российским СМИ в поисках объективной информации.

Ранее Володин заявил, что главе европейской дипломатии Кае Каллас следует обратиться к врачу после слов о «нападении» РФ на другие страны. Политик отметил, что подобные сообщения искажают историческую реальность и не подкреплены доказательствами.

Россия
Вячеслав Володин
Европа
СМИ
санкции
