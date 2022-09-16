«Разве люди и аммиак — это одно и то же?»: Песков о предложении Зеленского Песков назвал неуместной идею Зеленского об обмене военнопленных ВСУ на запуск аммиакопровода

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Дмитрий Песков

Идея украинского президента Владимира Зеленского об освобождении украинских военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса является неуместной, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он поразился тому, что глава государства приравнял аммиак и людей.

Разве люди и аммиак — это одно и то же? — вопрошает Песков.

Ранее днем Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок. Представители ООН запрашивали, чтобы Украина прокачивала аммиачный газ на свою территорию, где его будет закупать американский трейдер Trammo. Трубопровод из России на Украину способен прокачивать до 2,5 млн тонн аммиака в год. Его функционирование было приостановлено с началом специальной военной операции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал обеспечить доступ к продовольствию и удобрениям из России, которые не находятся под санкциями. Он подчеркнул, что без удобрений в 2022-м не хватит продовольствия в 2023 году.